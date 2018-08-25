Cem Yılmaz hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bayramın 4’ünci günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efsane grup MFÖ tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eşlik etti.

Çocuklar bile uzaklaştırıldı

Konseri izlemeye sevgilisi Defne Samyeli’yle gelen Cem Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Konser alanına giriş yapan çift en ön sırada ayrılan yere oturdu. Hayranlarının sevgi seline karşılık vermeyen Cem Yılmaz fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de reddetti. Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyen Cem Yılmaz’ın etrafını ise koruma ordusu sardı. Hayranları ile arasına etten duvar ördürten Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile de samimi poz vermekten çekinmedi. Cem Yılmaz’ın sevenlerine gösterdiği soğuk tavırlar herkesi şok etti. Korumalar, Cem Yılmaz’la fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir çocuğun da fotoğraf isteğini geri çevirdi. Cem abi diye bağıran çocuğu engelleyen korumalar gözüne ışık tutarak Yılmaz’ın yanından uzaklaştırdı.

Ali Sunal taktir topladı

Cem Yılmaz’ın hemen yan sıraların da oturan Ali Sunal ise hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Konser başlayana kadar tüm sevenleriyle fotoğraf çektiren Ali Sunal, minik hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sevenleriyle teker teker fotoğraf çektiren Sunal yanına koruma bile istemedi. Kan ter içinde kalmasına rağmen hiçbir hayranını kırmayan Sunal, sevenleri tarafından büyük taktir topladı. Ali Sunal’la beraber gelen eşi Nazlı Kurbanzade’nin mütevazi tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 2 saat süren konseri izlemeye gelen MFÖ hayranları izdiham oluşturdu. 3 bin kişilik antik tiyatroya 4 bin kişinin gelmesi nedeniyle oturacak yer kalmadı. Merdiven boşluklarına kadar oturan vatandaşlar, sadece Cem Yılmaz’ın bulunduğu merdiven kenarına oturtulmadı. Cem Yılmaz bir ara sahneye de çıkarak MFÖ’nün bateristi oldu.

Eren Ayhan