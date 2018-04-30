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Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber

Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'daki bir sahneyle ilgili hakkında savcılığa yapılan şikayette kötü haber.

Cem Yılmaza savcılıktan kötü haber

30 Nisan 2018 10:30

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi "Arif V 216"da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Cem Yılmaz da Kural'dan şikâyetçi oldu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Yılmaz dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Kural'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Yılmaz'ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural'ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Sabah

 

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