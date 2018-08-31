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Cemaat namazını minare yıkılır korkusuyla kılıyor

Beyoğlu’ndaki Tarihi Sefer Kethüda (Bostaniçi) Camisi’nin yıkılmak üzere olan minaresi vatandaşları tedirgin ediyor. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan minareye rağmen vatandaşlar camide ibadetlerine devam ederken minarenin son durumu havadan görüntülendi.

Cemaat namazını minare yıkılır korkusuyla kılıyor

31 Ağustos 2018 10:38

Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sefer Kethüda (Bostaniçi) Camisi’nin minaresinde bulunan çatlaklar görenleri hayrete düşürüyor. Geçmişten bugüne yıllar içinde caminin çeşitli noktalarında tadilatlar yapılsa da caminin minaresi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Camiye ibadete gelen vatandaşlar, minarenin hem kendi canları hem de cami önünde oynayan çocuklarının can güveliği için tehlikeli olduğunu belirtti.

ÇÖKMEK ÜZERE OLAN MİNARENİN ALTINDA VATANDAŞLAR NAMAZ KILIYOR 

Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilginin olmadığı 1874 tarihinde yağan kar nedeniyle çatısı çökünce yeniden ihya edilen caminin minaresinin son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde minarede bulunan derin yarıklar dikkat çekti. Halen ibadete açık olan camiye gelen cemaat minarenin en kısa sürede yapılmasını istediğini belirtti. Vatandaşlar, sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğünde olduğu belirtilen caminin minaresinin tamir edilmesini istiyor.

“YAĞMUR, ÇAMUR, FIRTINADA HER AN DEVRİLEBİLİR” 

Minarenin tamir edilmesini istediklerini ifade eden bir vatandaş, “ Çok uzun zamandan beri böyle yetkililerden bir an önce bunun onarılmasını, restorasyon yapılmasını bekliyoruz. Şu anda hükumetimiz bütün eski camilerde restorasyon yapıyor belki burası da sıradadır ama bir an önce yapılması gerekiyor. Yağmur, çamur, fırtınada her an devrilebilir. Tehlikeli, insanlar geliyor geçiyor, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Yıkıldığı zaman insanlara ve çevreye zarar verebilir” diye konuştu.

“MİNARE YIKILIRSA DİYE KORKUYORUZ” 

Olası bir yıkılma durumunun tehlikesine dikkat çeken bir vatandaş, “Aşağı yukarı bir senedir böyle, içeride de hala namaz kılınıyor. Minare yıkılırsa diye korkuyoruz, bundan herkes korkar. Altından çocuklar geçiyor, arabalar oluyor. Cemaat içeride namazı kılıyor ama tedirgin, Vakıflar’a söyleyeceksiniz dediler geldiler ama daha bir şey yapmadılar” dedi. 

Hasibe Karadağ - Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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