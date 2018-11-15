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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 5 kişi için idam cezası istendi

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 5 kişi için idam cezası istendi
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 5 kişi için idam cezası istendi

Suudi Savcılığı Sözcüsü, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istedi. Sözcü, Cemal Kaşıkçı’nın ülkeye dönme konusunda ikna edilemediğinin, kendisine öldürücü dozda ilaç verildiğinin, cesedinin de parçalara ayrılıp İstanbul’daki Başkonsolosluk binasından çıkarıldığının belirlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü, Cemal Kaşıkçı'nın katliyle ilgili yürüttükleri soruşturma hakkında bilgi verdi. Sözcü, soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini ancak 11 kişinin cinayetle suçlandığını, bunlardan 5'i için idam cezası istendiğini dile getirdi. Soruşturmanın Veliaht Prensi Selman'ı kapsamadığını belirten Savcılık Sözcüsü; Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısının verdiğini dile getirdi.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? 

Sözcü; ülkeye dönmesi konusunda ikna edilemeyince Cemal Kaşıkçı'ya öldürücü dozda ilaç verildiğinin, cesedinin de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından parçalara ayrılarak çıkartıldığının belirlendiğini kaydetti.
Türkiye'den ses kayıtlarının talep edildiğini aktaran Sözcü, ancak talebe Türk tarafından olumlu yanıt gelmediğini iddia etti. Savcılık Sözcüsü; yerli işbirlikçinin robot resminin çizildiğini, bunun bilgilerle birilikte Türkiye'ye verileceğini de ekledi.

VELİAHT PRENSİN HABERİ YOKMUŞ! 

Başsavcılık Sözcüsü, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığını da iddia etti. “Türkiye'den Kaşıkçı'nın telefon görüşmelerini, mesajlarını, ses kayıtlarını ve yaşadığı yerin bilgisini istedik” diyen Sözcü, Türkiye'ye ortak çalışmak için anlaşma teklif edildiğini söyleyerek, “Bizdeki bilgileri Türklerle paylaşmayı ve karşılığında, tüm bilgilerin bizimle paylaşılmasını istedik ancak henüz cevap gelmedi” ifadelerini kullandı.  

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