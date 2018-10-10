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Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan gelen ekiple ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan gelen ekiple ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan gelen ekiple ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türkiye'ye geldiği iddia edilen ekipte kimlerin bulunduğu ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. İki uçakla gelen ekipte bulunan 15 Suudi arasında bulunan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy’nin Suudi Arabistan'ın Askeri Adli Tıp Kurumunun başında bulunduğu, Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi’nin de kraliyet koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Suudi Arabistan'dan iki uçakla gelen esrarengiz ekipte bulunanların kimlikleri ise soruşturmayı daha da derinleştirdi. Türkiye'ye giriş yaparken görüntüleri kaydedilen ekipte bulunan ve soruşturmada adı geçen 15 Suudi arasındaki Albay Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'nin Askeri Adli Tıp Kurumunun başında bulunduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu başkanının heyette neden olduğu gizemini korurken, ekipte yer alan Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi'nin ise kraliyet koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı. Savunma Bakanlığında teğmen olan Alharbi'nin geçtiğimiz yıl Cidde'de Kraliyet Sarayı'na DEAŞ saldırısını püskürttüğü için Veliaht Prens Selman tarafından ödüllendirildiği öğrenildi. Heyette bulunanlardan Yarbay Mansur'un yurt dışında çok sayıda operasyona katıldığı iddia edildi. Bu operasyonlardaki başarısı nedeniyle Yarbay Mansur'un Kraliyet Nişanı aldığı iddia edildi. Yarbay Mansur'un Türkiye'ye gelen ekibin başında olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

 

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