Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 20 konsolosluk çalışanı ifade verdi!

Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması sürüyor. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Suudi Arabistan Konsolosluğunda görevli Türk ve yabancı olmak üzere toplamda 45 kişiyi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Öğle saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen 20 konsolosluk çalışanı tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Dinlenen isimler arasında konsolosun makam şoförü de olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında diğer isimlerin de önümüzdeki günlerde ifade verecekleri öğrenildi.

Öte yandan ifade veren bazı isimlerin olaydan önceki gün konsolosluktan aranarak kendilerine izin verildiğini söylediği öğrenildi.

Yusuf Melikoğlu

