Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anda ortam sesini kaydettiği iddia edilen saat: Güvenlik saati

2 Ekim tarihinde son olarak girdiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan ve günler sonra sorgu sırasında öldürüldüğü açıklanan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kolunda bulunan güvenlik saatinin cinayet anında ortam sesini kaydettiği iddia edilmişti. Cemal Kaşıkçı'nın sesini kaydettiği iddia edilen güvenlik saatleri, herhangi bir tehlike anında konumunuzu belirliyor, ortam sesini kaydedebiliyor, ses kaydı alabiliyor.

Akıllı Saatlerle ilgili Armed Anonim Şirketi Güvenlik Film Yapımı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz İHA'ya konuştu. Yılmaz, Cemal Kaşıkçı'nın olay anında eğer kolunda bir güvenlik saati var ise orada yaşanan arbedeyi, tehdidi, yaşadığı işkenceyi kaydettiğini söyledi.

“Güvenlik saatleri dünyanın neresinde olursak olalım, olduğumuz konumu direk telefonla irtibat yoluyla emniyet güçlerine anında yollayabiliyor ”

Güvenlik saatleri ile bir program üzerinden tehlike anında, tek tuşa basarak her şeyi başka bir telefon veya yetkili kişilere gönderebildiğini söyleyen Armed Anonim Şirketi Güvenlik Film Yapımı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz “ Önemli kişilerin kullandığı güvenlik saatleri var. Güvenlik saati kolumuza taktığımız andan itibaren dünyanın neresinde olursak olalım, olduğumuz konumu direk telefonla irtibat yoluyla emniyet güçlerine anında yollayabiliyor. Bu güvenlik saatleri tek tuşu bastığımız anda bütün konuştuğumuz ortamdaki arbedeyi, sesleri, her şeyi anında diğer telefona veya ses kaydedilen bölgeye program üzerinden direk yollayabiliyor. Siz bu saatten herhangi bir tuşa bastığınızda program üzerinden, yetkili kişiler, güvenlik güçleri, devlet görevlileri veya istihbarat başkanlığı anında sizin konumunuzu belirler “ dedi.

“Eğer kolunda bir güvenlik saati varsa oradaki tüm arbedeyi, tehdidi, orada yaşadığı işkenceyi kaydetmiştir “

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anda eğer kolunda güvenlik saati var ise tüm yaşananları kaydettiğini belirten Yılmaz “ Bu tamamen programsal bir şey. Kalp ritminizin yükseldiğini gördüğünüzde, heyecana kapıldığınızda veya örneğin; Cemal Kaşıkçı olayında içeriyi girip bir panik hissettiğinde kalp atışı hızlandığı için cihaz onu bir tehdit olarak algılayıp, direk olarak güvenlik tehdidi altındayım şeklinde bir sinyal gönderebiliyor. Eğer kolunda bir güvenlik saati varsa oradaki tüm arbedeyi, tehdidi, orada yaşadığı işkenceyi, her şeyin kaydını anında yetki verdiği kişilere program üzerinden gönderir ve tüm yaşananlar kaydolmuştur“ diye konuştu.

Çocuklar için de bu saatler kullanılabilir

Güvenlik saatlerinin sadece yetişkinler için değil çocuklar için de kullanılabileceğini dile getiren Yılmaz “ Çocuklar için kilometre ayarı yapabiliyoruz. Mesela 1 kilometre alan içerisinde belirlemişsek, çocuk o alanın dışına çıktığında hemen size sinyal geliyor. Veya çocuğunuz herhangi bir nokta içerisinde tuşa bastığında, çocuğunuzla konuşabiliyorsunuz. O sizi, siz de onu duyabiliyorsunuz. Yine o size, siz de ona ses kaydı gönderebiliyorsunuz“ şeklinde konuştu.

Alper Suat Tutaşı

