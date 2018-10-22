Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce aldığı ev görüntülendi

2 Ekim tarihinde gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, öldürülmeden 7 gün önce, nişanlısı ile birlikte ev satın aldığı ortaya çıktı. Nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte Topkapı'da bulunan Avrupa Konutları Kale sitesinden ev alan Kaşıkçı, evlilik hazırlıkları için sık sık siteye geldi. Cinayetin ardından evin kapısı polis ekipleri tarafından çilingir yardımıyla açılarak 3 saat boyunca incelendi.

Cemal Kaşıkçı'nın ev aldığı Avrupa Konutları Kale sitesi müdürü Murat Günebatmaz Kaşıkçının daireyi 25 Eylül'de aldığını belirterek, “Sitemiz ortak alanlarının tamamında kamera mevcut olup Cemal Bey'in sitemize giriş çıkış kayıtlarının tamamı emniyet yetkililerine teslime edilmiştir. Cemal Bey ve nişanlısı 2 ekim tarihine kadar birkaç kez sitemize giriş çıkış yapmışlar. Evlilik hazırlığındalardı ve daireye yerleşmek için çalışma yapıyorlardı. Bizim yaptığımız incelemelerde kendisinin dışından siteye yabancı kimse giriş çıkış yapmamıştır. Zaten sitemiz de daire sakininin onayı olmadan girişe izin verilmiyor. En son 2 Ekim tarihinde 12.43 sıralarından sitemizden ayrılıyor ve bu üzücü olay gerçekleşiyor. Bu durum bizleri ve site sakinlerimizi çok üzmüştür. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum“ dedi.