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Cemil İpekçi’den İzmir’de muhteşem defile

Usta modacı Cemil İpekçi, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavi Bahçe AVM’de defile düzenledi.

Cemil İpekçiden İzmirde muhteşem defile

01 Ekim 2016 12:10

Banu Noyan koreografisinde gerçekleşen etkinlikte Ece Gürsel, Şebnem Schaefer, ve Şenay Akay ile birlikte toplam 14 manken görev aldı. En son geçtiğimiz nisan ayında Amerika’nın başkenti Washington’da defile düzenleyen ünlü modacı, Türkiye’deki ilk defilesini İzmir’de gerçekleştirmiş oldu. Türk modasının duayen ismi Cemil İpekçi’nin 40 parçalık tasarımları, Favori Kuyumculuk’un takılarıyla birlikte sergilendi. Sunuculuğunu Cem Özer’in yaptığı organizasyonda mankenlerin saç ve makyajları İzmir Değişim Atölyesi tarafından yapıldı.

350 yıl önceki dedelerinin İzmir’de yaşadığını, sonra da Selanik’e göç ettiklerini belirten İpekçi, “Herkes beni İstanbullu diye bilir ama aslında bizim köklerimiz İzmir’e dayanır. İzmir’in her zaman gönlümde başka bir yeri vardır. İzmir her daim çok demokrattır. Bu şehrin insanları Atatürk’ümüzden bir gün bile vazgeçmemiştir. Burada yaşayanlar Cumhuriyetin çocuklarıdır” dedi. “Karma” ismini verdiği koleksiyonunda pazen ve çiçekli elbiselere yer veren modacı, “Karma benim ömrüm olduğu sürece devam edecek. Bu topraklarda binlerce kültür gelişmiş. Bütün o kültürlerin izlerini hepimiz taşıyoruz. O yüzden koleksiyonuma bu ismi verdim” dedi. Mavi Bahçe’nin tam ortasındaki alanda yapılan defileyi, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar başta olmak üzere pek çok davetli ve AVM ziyaretçileri dikkatle izledi.

Etiketler: Cemil İpekçi


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