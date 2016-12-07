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Çemişgezek esnafı hamurunu ‘TL’ için yoğurdu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir fırıncı, dövize karşı başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla ekmeklerin üzerine 'Dolara hayır' yazdı. İlçedeki bazı esnaf da vatandaşları döviz bozdurmaya teşvik etmek amacıyla küçük kampanyalar başlattı.

Çemişgezek esnafı hamurunu TL için yoğurdu

07 Aralık 2016 11:33
Çemişgezek esnafı hamurunu ‘TL’ için yoğurdu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurup, TL yapın" çağrısı üzerine harekete geçen Çemişgezekli esnaflar, vatandaşları döviz bozdurmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli kampanya başlattı. İlçede bir fırıncı, kampanyaya duyarlılık oluşturmak için, açtığı hamurlara 'Dolara hayır' yazarak, ekmekleri vitrininde sergiledi. Bazı esnaflar da, yurdun birçok yerinde olduğu gibi bireysel kampanyalar başlattı.

Ekmek fırını işletmecisi Murat Polat, amaçlarının toplumda duyarlılığı arttırmak olduğunu belirterek, tüm vatandaşlardan dövizlerini TL’ye çevirmelerini istedi.  250 dolar bozdurana çiğköfte ikram ettiklerini anlatan esnaf İsmail Dişli ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ülke menfaati için herkesin elinden geldiğince destek olması gerektiğini vurguladı. Dişli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine Çemişgezek esnafları olarak ses olmak istedik. Dövizini bozduran bütün vatandaşlara işyerimizde çiğköfte ikram edeceğiz. Kapımıza her ne kadar 250 dolar yazmış olsak da, daha altı rakamlarda döviz bozduranlara da ikramımız olacaktır" dedi.
100 dolar bozdurana bedava yiyecek ve içecek veren Hüseyin Balcı da kampanyaya destek verilmesini isteyerek, "Esnaf olarak biz de Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Yastık altında dolar saklayan vatandaşlarımız varsa dolarlarını bozdursunlar. Bize geldikleri zaman kampanyamızdan dolayı kendilerine ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sevgi ve saygılarımızı sunarız" diye konuştu.  

Sezai Akın

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kampanyası, İsmail Dişli


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