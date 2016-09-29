Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Anadolu Caddesi Soğukkuyu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka’dan Çiğli istikametine ilerleyen B.N. yönetimindeki 35 R 7338 plakalı cenaze aracı, ters yöne giren C.K. (37) yönetimindeki 35 FV 457 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü C.K. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracından çıkartıldı. Araç içinde bulunan diğer yaralı ise özel hastaneye sevk edildi. C.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat İşçi