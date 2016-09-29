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Cenaze aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde cenaze aracıyla bir otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Cenaze aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

29 Eylül 2016 11:20

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Anadolu Caddesi Soğukkuyu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka’dan Çiğli istikametine ilerleyen B.N. yönetimindeki 35 R 7338 plakalı cenaze aracı, ters yöne giren C.K. (37) yönetimindeki 35 FV 457 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü C.K. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracından çıkartıldı. Araç içinde bulunan diğer yaralı ise özel hastaneye sevk edildi. C.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat İşçi

Etiketler: cenaze aracı, İzmir, Karşıyaka, otomobil çarpıştı


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