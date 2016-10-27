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Cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde cenazeden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil köprüden uçtu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı

27 Ekim 2016 23:58

Kaza, İskilip-Oğuzlar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çoban yönetimindeki 37 FF 586 plakalı otomobil, Kozveren köyü yol ayrımında köprüde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Mehmet Çoban, eşi Havva Çoban ve ismi öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçta sıkışan Havva Çoban için İskilip itfaiye ekiplerini çağırdı. İskilip Belediyesi Kaza Kırım ekibi, talihsiz kadını sıkıştığı otomobilden kurtardı. İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, oradan Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kastamonu’dan İskilip’e bir yakınlarının cenazesine gelen Çoban ailesinin cenazeden sonra Oğuzlar ilçesinde bulunan kızlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Cenaze dönüşü kaza, çorum, İskilip


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