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Cenaze namazı 67 yıl sonra kılındı

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa’nın (Killigil) 67 yıl sonra cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı 67 yıl sonra kılındı

28 Eylül 2016 20:20

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törene katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ,"Azerbaycan ve Türkiye Bayraklarının beraber dalgalanması beni mutlu etti . “Biz Azerbaycan ve Türkiye birlik ve beraberlik içinde olursak bizim üzerimizde oyun oynayamazlar” dedi.

Enver Paşa’nın kardeşi ve Kafkas İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa’nın (Killigil) kendisiyle birlikte şehit olan 21 kişinin onarılan şehitliğinde 67 yıl sonra cenaze namazı kılındı. Edirnekapı Mezarlığı’nda gerçekleşen törene Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Enver Paşanın ve Nuri Paşanın torunları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nuri Paşa’nın mezarına Bakü ve Kastamonu’da bulunan köyünden getirilen topraklar mezarlığa serpildi. Mezarda Türk ve Azerbaycan bayrakları birlikte dalgalanıyor.

“Nuri Paşa’nın kabrinde dalgalanacak Azerbaycan ve Türkiye Bayrakları yüzyıllara verilecek bir mesajdır”

Birlik ve beraberlik mesajları veren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Bugünlerde Nuri Paşa’ya yakışır bir şekilde böyle güzel bir abide yapıldı. Biz bunun projesine Ramazan bey’in odasında baktığımız zaman Azerbaycan ve Türkiye Bayraklarının beraber dalgalanması beni mutlu etti. Ben dedim ki Nuri Paşa’nın ruhu böyle sevinecek, o Azerbaycan ve Türkiye Bayrakları hep beraber dalgalansın isterdi. Bu kabrin yapılmasının ikinci bir önemi var, bu bir vefa borcudur. Bunu yapmalıyız. Ama bu günlerde burada beraber toplanıp da, bu toplantıyı gerçekleştirmemiz ve bu bayraklarımızın beraber dalgalanması bugün ve geleceğe yönelik yüzyıllara verilecek çok güzel bir mesajdır” dedi.

“Biz Azerbaycan ve Türkiye birlik ve beraberlik içinde olursak bizim üzerimizde oyun oynayamazlar”

"Bizim dedelerimiz ne zaman birlik ve beraberlik içinde oldular, Çanakkale’de biz galip geldik, birlik ve beraberlik içinde oldular Bakü’yü kurtardılar" diyen Paşayeva, "Biz ne zaman birlik ve beraberlik içinde olursak, düşmanlar bizim üzerimizde oyunlar oynayamazlar. Bizim üzerimizde yapmak istedikleri oyunları da bozarız, zaferde bizim olur. Nuri Paşa, 18’inci yıllarda insanların birlik ve beraberlik ruhunu insanların daha çok kazanmasına çalışan insanlardan bir tanesidir. O bakımdan onun düşüncelerinin ve fikirlerinin yaşatılması çok önemlidir. İnşallah dünya oldukça bu bayraklarımızı burada beraber dalgalanır ve dosta da düşmana da mesaj olur” diye konuştu.

Nuri Paşa’nın vücudun büyük bir bölümü olmadığı için, sadece yüzü ve göğsünün bir kısmının bulunduğunu söyleyen Yazar Atilla Oral, "Yüzde 50’sinden fazlasının olması gerektiği düşüncesiyle namazı kılınmamıştı. Ailesi o dönemdi müftülüğe başvuru yapıp cenaze namazı kılınmasını istemişti. O dönem müftülük bu düşünceyi öne sürerek böyle bir karar verdi. O dönemin iktidarının etkisiyle böyle kararlar verildi. Dolayısıyla 67 yıllık bir vefa borcu bugün burada ödenmiş oldu” şeklinde konuştu.

Etiketler: cenaze namazı


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