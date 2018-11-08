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Cenaze namazında silahla gelen ölüm

Cenaze namazında silahla gelen ölüm
Cenaze namazında silahla gelen ölüm

Giresun’un Görele ilçesinde bir kişi katıldığı cenaze namazında silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Görele ilçesine bağlı Soğusu Mahallesinde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camisi'ne geldi. Burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan Aycı ile karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra cenaze namazı için avluya girdi. Burada Sinirlioğlu'na, Aycı belindeki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Olayın ardından koşarak emniyet binasına giren ve teslim olan Hakan Aycı gözaltına alındı. Ağır yaralanan Sinirlioğlu ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek istenirken yolda hayatını kaybetti. 

Polisin cami avlusunda yaptığı incelemede 8 boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden Faik Sinirlioğlu'nun vücudunda 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Resul Yanbul
 

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