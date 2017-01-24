Diğer
Kategoriler

Cenaze töreninde ilginç olay

Şanlıurfa’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde tabuta sarılıp “Abimi götürmeyin” diyen kadının polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.

Cenaze töreninde ilginç olay

24 Ocak 2017 15:17
Cenaze töreninde ilginç olay - Tıkla İzle

Şanlıurfa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bu sabah tören düzenlendi. Törene polis memurunun kardeşi Seyfi ile birlikte dayısı Mevlüt Erol, Şanlıurfa’daki kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile birlikte mesai arkadaşları katıldı.

Tabuta sarılıp gözyaşı dökmüştü
Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde akrabası olduğu söyleyen genç bir kadın, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü. “Ağabeyimi götürmeyin” diyerek gözyaşı döken genç kadın, uzun süre tabutun başından ayrılmamış, polislerin yardımıyla tabutun başından uzaklaştırılmıştı. Sandalyeye oturtulan genç kadını sakinleştirmek için sağlık ekipleri de uzun süre mücadele etmişti.
Bununla da yetinmeyen genç kadın, cenaze memleketine uğurlanırken aracın peşinden koşup tabuta dokunup yine ağlamıştı. Araca sarılan genç kadını yine görevli polis memurları uzaklaştırmıştı.
Kendisini Gözde ve polisin yakını olarak tanıtan genç kadının aslında polisin yakını olmadığı ve Kahramanmaraş’ta yaşayan Kevser Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden polisin yakınları ise kadını tanımadıklarını ve herhangi bir akrabalıklarının bulunmadığını belirtti.

Şinasi İnan

Etiketler: cenaze, şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!