Ankara’da ikamet eden Nebahat Demir (60), İnegöl Yeniceköy'de oturan babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından ailesi ile birlikte İnegöl’e gitmek üzere yola çıktı. Yeniceköy yolu üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Demir idaresindeki 06 EC 1746 plakalı özel otomobil, çalışma sebebiyle çift şeride dönen yolda sollama yapan kamyonun üzerine gelmesi neticesinde kontrolden çıktı. Otomobil yolun solundaki park levhasına çarparak orta refüje çıktı. Sürücü ile otomobilde bulunan Haydar Demir (61) ile eşi Nebahat Demir (60) ve İsa Demir (54) yaralandı. 4 yaralı 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Babasının cenazesi için yola çıkan Nebahat Demir’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

