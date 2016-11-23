Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere gelen Fuat Kırmızı yönetimindeki 34 ZK 1685 plakalı otomobil, İstanbul-Kastamonu karayolu 10. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolde taklalar attı. Kazada sürücü Fuat Kırmızı (35) ile araçta bulunan Ziya Kırmızı (36), Yaşar Demir (39), Muammer Demir (35) ve İsmail Coşar (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 45 yaşındaki İsmail Coşar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu