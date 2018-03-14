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Cenazelerin karıştığı gömülünce anlaşıldı

Almanya'da ölen iki Türk'ün cenazelerinin karıştığı, birinin Türkiye’de defnedilmesinin ardından Berlin’den gelen telefonla ortaya çıktı.

Cenazelerin karıştığı gömülünce anlaşıldı

14 Mart 2018 22:41
Cenazelerin karıştığı gömülünce anlaşıldı - Tıkla İzle

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Halis Cesur, 9 Mart'ta hayatını kaybetti.

İşlemlerinin ardından oğlu Adnan Cesur tarafından memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilen 78 yaşındaki Cesur’un cenazesi dün defnedildi. Defnin ardından Adnan Cesur'u telefonla Almanya'dan arayan bir kişi, Amasya'ya getirilen cenazenin babası değil, aynı gün Berlin'de vefat eden Eskişehir nüfusuna kayıtlı 83 yaşındaki Raif Yüksel olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Cesur'un ilgili makamlara başvurması üzerine Alpaslan köyündeki mezar, jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılarak çıkarılan cenaze tabuta konuldu. Almanya'dan gönderilen Halis Cesur'un cenazesi de tekrar kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Raif Yüksel'in cenazesi ise Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi. 

Gazetecilere yaptığı açıklamada babasının ölümü üzerine götürüldüğü morgda tabutunun üzerine adres notunu koymalarının ardından cenazeyi alarak uçakla Türkiye'ye geldiklerini belirten Adnan Yüksel, “Morgdan çıkardık. Yıkadık. Ben kefenledim, tabutun üstüne adresi ben yapıştırdım. Uçağa verdik geldik. Burada defin işlerini hallettik. Berlin’den bir telefon geldi. Aldığımız cenaze bize ait değilmiş. Oradaki cenaze sahibi ‘sizin cenazeniz burada’ dedi. Buradaki cenaze Eskişehirli. Babam oradan geldi. Burada tekrar defnettik. Eskişehirli rahmetliyi de mezarından çıkardık Eskişehir’e yolladık” diye konuştu.  

Murat Çelik
 

Etiketler: cenaze

 

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