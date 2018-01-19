Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi

Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven'in 60 yaşındaki damadı Muhlis Kocasarı imamdan söz istedi. Haksızlığa uğradığını iddia eden Kocasarı'nın ölen kayınbabasına hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine cenazeye katılanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cenazede saf tutan bir başka vatandaş, Kocasarı'dan cenazeden ayrılmasını istedi. İmamın mezarlığın tartışma yeri olmadığını söylemesi üzerine gerginlik büyümeden sonlandırıldı. Ramazan Güven’in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

Güven’in damadı Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınbabasını birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi. Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu halletmediklerini öne sürdü. Kocasarı, “Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim de alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı hela etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum” dedi.

Murat Yalçın