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Cenazeye giden otobüs devrildi: 16 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.

Cenazeye giden otobüs devrildi: 16 yaralı

19 Ocak 2018 09:03
Cenazeye giden otobüs devrildi: 16 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır da kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Nevzat Yücel

Etiketler: kaza, Sivas

 

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