Diğer
Kategoriler

Cenazeye giden otomobil cenaze aracıyla çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik’te cenaze evine giden otomobil ile cenazeyi köye bırakarak dönen cenaze aracı kafa kafaya çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Cenazeye giden otomobil cenaze aracıyla çarpıştı: 5 yaralı

02 Eylül 2018 22:33

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde Fatma Daş’ın cenazesi, Mustafa Akın (23) yönetimindeki 11 RB 001 plakalı Gölpazarı Belediyesine ait cenaze aracıyla köyde cenazenin kılınacağı camiye bırakıldı. Cenaze aracı ilçeye dönüş yolunda vefat eden akrabaları Fatma Daş’ın cenazesine giden Nihat Daş (45) yönetimindeki 26 RH 510 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Daş ve araç içinde bulunan Havva Daş (65), Selma Daş (41), Berkay Daş (14) ve Beyza Daş (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalenin ardından durumu ağır olan Havva ve Selma Daş Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın yaşandığı yolun yeni yapıldığı ve trafiğe yeni açıldığı öğrenildi.  

Arslan Altındiş 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç