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Cenazeye gittiler, dönüşte annelerini ölmüş buldular

Samsun'da cenazeye giden aile dönüşte evlerinde annelerini ölmüş olarak buldu.


19 Aralık 2016 09:05

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek ailesinin fertleri dün akşam saat 17.00 sıralarında bir yakınlarının ölüm haberini alınca cenaze evine gitti. Saat 22.00 gibi eve dönen aile fertleri evde tek başına kalan anneleri 74 yaşındaki Ayşe Özbek'in sobanın yanında yerde buldu. Ailenin kendi imkanları ile özel bir hastaneye kaldırdığı Ayşe Özbek'in hayatını k aybettiği belirlendi. Uzun yılardır yatalak olduğu öğrenilen yaşlı kadının arka kısmında sobadan dolayı yanık oluştuğu belirlendi. Kalp krizi geçirerek sobanın üzerine sırt üstü düştüğü tahmin edilen Ayşe Özbek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Cenazeye gidip eve döndüklerinde annelerini kaybeden Özbek ailesinin fertleri gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: cenaze, Samsun


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