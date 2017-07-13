Çene problemi diş yapısını bozuyor

Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Dr.Aydan Coşkun Ateş, bazı durumlarda sadece dişlerin pozisyonlarını düzeltmenin yeterli olmadığını belirterek, "Bir takım iskeletsel problemlerin tedavi edilebilmesi için çeşitli çene ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Çene yapısındaki bu iskeletsel problemler çok çeşitli olabilir. Örneğin, sadece alt çene önde veya geride olabilir, sadece üst çene önde veya geride olabilir, ya da her iki çeneyi de ilgilendiren iskeletsel bir deformite mevcut olabilir. İşte bu şekilde çenelerin aşırı önde veya geride konumlandığı veya sağ ya da sola geliştiği, üst çenenin gelişiminin yetersiz kaldığı ya da bir sendroma bağlı çene yüz iskeletinin olumsuz geliştiği durumlarda ortodonti tek başına yetersiz kalmaktadır ve ortodontik tedavi bir takım operasyonlarla desteklenerek yapılmaktadır" dedi.

Ortodontik tedavisine başlandıktan bir süre sonra dişler her iki çenede de istenen konumlarına geldiğinde, hasta genel anestezi altında ameliyat edildiğini dile getiren Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Ameliyatı ortodonti uzmanı planlar ve bu plan doğrultusunda maksillofasiyal cerrah ya da plastik cerrah tarafından çene cerrahisi gerçekleştirilir. Operasyondan sonra bir süre daha ortodontik tedaviye devam edilir ve istenen kapanış elde edildiğinde tedavi tamamlanır. Bazı hastalar ameliyat fikrinden ve genel anesteziden korktukları için ameliyat istememektedir. Bu noktada ortodonti uzmanınız tarafından operasyonun avantajları ile dezavantajları konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmeniz yardımcı olacaktır" diye konuştu.