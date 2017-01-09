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Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri devam ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 17.50’de (TSİ 19.50) yeniden bir araya geldi.

Cenevredeki Kıbrıs müzakereleri devam ediyor

09 Ocak 2017 23:07

Liderlerin, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda fikir teatisinde bulunduğu, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan konuları irdelediği öğrenildi.

Cenevre’de bu sabah saat 09.00 sıralarında müzakerelere başlayan ve yaklaşık 4 saat görüşen liderler “Mülkiyet” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlıklarını ele aldı. Teknik heyetler ise kendi aralarında toplanıp, uzlaşıları artırmaya dönük çalışma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmelere ara verildiğinde yaptığı açıklamada, yoğun günler yaşanan İsviçre’de her şeyin planlandığı gibi gittiğini söylemişti. Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtmişti.

Liderler Cenevre saatiyle saat 13.00’de ara vermiş ancak müzakere heyetleri çalışmaya devam etmiş ve “Mülkiyet” konusundaki teknik çalışmada bulunmuştu.

Müzakereci Özdil Nami de bu süre içinde müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, Demokrat Parti (DP ) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ergürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyetleri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 20.30’da Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. 

Etiketler: Cenevre, kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 10 Ocak 2017, Salı 08:57
    00
    son anda yunan kıvıracaktır olmaz bu iş ben zamanında denktaşa referandum yap Kıbrıs türkiyenin 68. vilayeti olsun dedimde kabul etmemişti hatay gibi hala uğraşıyoruz yazık
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