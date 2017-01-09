Liderlerin, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda fikir teatisinde bulunduğu, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan konuları irdelediği öğrenildi.

Cenevre’de bu sabah saat 09.00 sıralarında müzakerelere başlayan ve yaklaşık 4 saat görüşen liderler “Mülkiyet” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlıklarını ele aldı. Teknik heyetler ise kendi aralarında toplanıp, uzlaşıları artırmaya dönük çalışma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmelere ara verildiğinde yaptığı açıklamada, yoğun günler yaşanan İsviçre’de her şeyin planlandığı gibi gittiğini söylemişti. Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtmişti.

Liderler Cenevre saatiyle saat 13.00’de ara vermiş ancak müzakere heyetleri çalışmaya devam etmiş ve “Mülkiyet” konusundaki teknik çalışmada bulunmuştu.

Müzakereci Özdil Nami de bu süre içinde müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, Demokrat Parti (DP ) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ergürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyetleri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 20.30’da Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.