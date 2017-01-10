Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde ikinci gün

Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde ikinci gün

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bir araya geldi.

Cenevredeki Kıbrıs zirvesinde ikinci gün

10 Ocak 2017 13:31

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs müzakereleri ikinci gününde devam ediyor. Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yerel saatle 09.30’da BM merkezinde yeniden bir araya geldi. Liderlerin bugünkü gündeminde, dün öğleden sonra ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığıyla “AB ve Ekonomi” başlıkları bulunuyor. BM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere BM Cenevre Ofisi Direktörü Michael Moller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar başkanlık ediyor. Üç günlük müzakerelerin ardından Perşembe günü gerçekleşecek Kıbrıs konferansına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılması bekleniyor.

İLK GÜN MÜLKİYET KONUŞULDU

Cenevre’de, konferans yapmadan önce gerçekleşecek ve 3 gün sürecek müzakerelerin ilk gününde “Mülkiyet” konusu görüşüldü. Liderlerin yaklaşık 4 saat süren sabahki görüşmesinde ele alınan konu liderlerin kararıyla öğleden sonra teknik heyetler düzeyinde yeniden ele alındı. Liderlerin, IMF ve World Bank temsilcileriyle bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunduğu mülkiyet çalışma grupları, dün liderlerin direktifiyle başladıkları çalışmaya bugün de devam edecek. Liderlerin “Mülkiyet” konusunu, diğer uzlaşılamayan konularla birlikte çarşamba günü ele alması bekleniyor.

“YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI" DA ELE ALINDI"

Liderler dünkü görüşmede sabah ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını öğleden sonra da görüşmeye devam etti. Müzakerelerde “Güvenlik ve Garantiler” konusunda da fikir teatisinde bulunuldu. Öte yandan liderler, Cenevre’de bulunan siyasi parti başkan ve temsilcilerini de bilgilendirdi. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, öğle arasında Ulusal Konseyi ile bir araya geldi. Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami de öğleden sonra Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve siyasi parti başkan ile temsilcilerini bilgilendirdi. Taraflar, ilk günkü müzakerelerin ardından İsviçre hükümetinin onurlarına verdiği akşam yemeğinde de bir araya geldi. Yemeğe, liderler, müzakere heyetleri, burada bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileri ve BM yetkilileri katıldı.

(İHA)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç