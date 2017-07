Cengiz İmren ters köşe yaptı

Bodrum’da konser veren Cengiz İmren hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce hayranı eğlence mekanını doldurdu. Yeni albümünden şarkılara yer veren İmren hayranlarından tam not aldı. Tıka basa dolu olan Ampersand club’de sahne alan İmren konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmren kendine ait olmayan bir şarkıya klip çektiğini ifade ederek “ Kendime ait olmayan şarkının klipini çektim. Ezginin günlüğüne çok teşekkür ediyorum. Hayatımda çok güzel şarkılar, albümler yaptım. Albümler içime sinmişti ama klip olmamıştı. Klip olmuşsa bu seferde fotoğraflar olmamıştı. İlk defa çok şükür hem albüm, şarkılar, klip ve fotoğraflar istediğim gibi oldu. Çok sürpriz bir şarkıya klip çektiğim için her kez ters köşe olacak. Bu klipin ardından yeni albümünün şarkılarına klip çekeceğim. Tüm şarkılarıma klip yapacağım. Bundan sonra best of Cengiz İmren yapacağım. Bu albüm 15 güne çıkacak. Bundan sonraki albümümün şarkıları da hazırladım” şeklinde konuştu.

“İmitasyon sanatçılar beni tahrik etti”

İmitasyon sanatçıların kendisini uyandırdığını söyleyen İmren “Bizim halkımız bir şarkı ile bir yerlere gelmiş adamları gönüllerinde taht yapmaz. Ben Hollanda’dan Türkiye’ye geldiğimde 5 büyükler var bende 6’cı büyük olurum diyerek yola çıktım. “bir tanem” şarkısını yaptığımda 6’ıncı adam oldum. Ben biraz imhalkardım. Kendi köşeme çekilmiş hafta sonları çalışırdım. Kimse ile bir işim olmazdı. Ama bu yeni çıkan imitasyon sanatçılar beni tahrik ettiler. Bende geri göndüm. Hadi şimdi göreyim sizleri” dedi.

Siyah takım elbise ve kısacık saçlarıyla yeni bir imaja bürünen İmren yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Canlı performans sergiliye ünlü sanatçı hayranlarına espriler yapmayı da ihmal etmedi. Oldukça neşeli olan İmren yaptığı şakalarla da hayranlarını kahkahaya boğdu.

Eren Ayhan