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Cengiz, İtalya’da gündem oldu

Roma’nın hazırlık maçında Tottenham’ı 3-2 yendiği maçta yeni takımıyla ilk maçında ilk golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder'den İtalyan basınında övgü ile bahsedildi.

Cengiz, İtalyada gündem oldu

26 Temmuz 2017 11:34

Medipol Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan genç yetenek Cengiz Ünder, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında fileleri sarsarak beğenileri topladı. Tottenham ile New York'ta Red Bull Arena'da oynanan müsabakada oyuna 46. dakikada dahil olan Cengiz, 70. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma formasıyla ilk maçında ilk golünü atma başarısı gösterdi. İtalyan ekibi maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

ABD'de bir yıldız doğdu

Tottenham maçında sergilediği performansla Cengiz, İtalya medyasında da manşetlerde yer aldı. Corriere Dello Sport’ta yer alan haberde Cengiz için 'ABD’de bir yıldız doğdu' vurgusu yapıldı. Genç futbolcunun rakip için büyük tehdit olduğu ve bunun yanında da savunmaya da destek olduğu belirtildi.
La Gazetta Della Sport ise internet sitesinde 'Cengiz’in Roma’daki ilk golü' başlıklı bir video yayınladı.
Il Messaggero da Cengiz’in verilen fırsatı iyi kullandığını yazdı. Corriera Della Sera’da da genç futbolcunun 70. dakikadaki golüyle Roma'nın farkı ikiye çıkardığı vurgulandı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Cengiz Ünder, italya


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