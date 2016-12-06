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Cengiz Kurtoğlu’ndan engellilere moral konseri

Zeytinburnu'nda Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Cengiz Kurtoğlu'na AKDEM'in engelli müzik grubu eşlik etti.

Cengiz Kurtoğlundan engellilere moral konseri

06 Aralık 2016 16:23
Cengiz Kurtoğlu’ndan engellilere moral konseri - Tıkla İzle

Zeytinburnu Belediyesi ile Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Mini bir moral konseri tadında geçen performansta AKDEM’in engelliler korosu ünlü sanatçıya orkestra olarak eşlik etti. İşaret dili aracılığı ile okunan İstiklal Marşı’nın ardından sahne alan Cengiz Kurtoğlu ve AKDEM müzik grubu salona gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. İzleyenler telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek için kayda girdi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“Onlarla aynı yüreği taşıyoruz”
Engelliler orkestrasının eşliğinde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, “Fırsat bulduğumuz süre içerisinde bizi nereye çağırırlarsa oraya gidiyoruz. Onlarla aynı yüreği aynı kalbi taşıyoruz. Onlara gelişimleri anlamında yürek vermemiz gerekiyor. Özellikle öğretmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Benim şarkılarımı burada profesyonel anlamında sahnede icra ettiler, ben de onlara eşlik ettim. Çok duygusal anlar yaşadım, şarkının sonlarına doğru gidiyordum az kalsın. Her ne olursa olsun ben değerli evlatlarımıza engelli kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Aileleri onların önemle başlarındalar” ifadelerini kullandı.

“Bizlerin engelli kardeşlerimizden öğreneceği çok şey var”
Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Zorluklarla birlikte mücadele ediyoruz. Aileler, devletimiz ve belediyemiz engelli kardeşlerimizin dezavantajlı durumlarını iyileştirmek adına birlikte bir gayretin içerisindeyiz. Bedeninde engel taşımayan bizlerin engelli kardeşlerimizden öğreneceği çok şey var. Ne büyük başarılar elde ediyorlar. Şahsen ben şu sahneye çıksam onların yaptığını başaramam. Ben hayatım boyunca enstrüman çalmayı çok arzu ettim fakat engelli kardeşlerimiz bu işi çok iyi yapıyorlar. Soruyorum kendime acaba engelli onlar mı ben miyim diye” şeklinde konuştu.
Engelli çocukların sergilediği bale gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Cengiz Kurtoğlu’nun verdiği mini konserin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ünlü sanatçıya teşekkür plaketi takdim etti. AKDEM’e bağlı müzik grubu ve halk dansları grubunun gösterilerinin ardından program sona erdi. 

Harun Basat

Etiketler: Cengiz Kurtoğlu, engellilere moral konseri


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