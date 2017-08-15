Cengiz Özyalçın: “İnşallah bütün maçlar böyle geçer”

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Özyalçın, “İnşallah bugünkü gibi güzel ve neşeli geçer tüm maçlar. Geçen seneden bu yana neyin değiştiğini siz basın mensuplarına sormak lazım. Birinci devre özellikle gördüğüm kadarıyla mücadeleci, topa 3-4 kişi basan ve özlediğimiz bir Galatasaray vardı. İkinci yarı ise tempo biraz düştü. İlerleyen haftalarda takımın yine böyle devam edeceğine inanıyorum. Ben de sizler gibi uzaktan izliyorum. Galatasaray aşkıyla yaklaşıyorum olaylara. Daha liglerin birinci haftasındayız, çok şey değişecek. Bakacağız, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl