Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Cengiz Özyalçın: 'Yeni teknik direktör bugünlerde belli olacak'

Cengiz Özyalçın: 'Yeni teknik direktör bugünlerde belli olacak'

Galatasaray'da yeni teknik direktör belli oluyor. İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, “Oy birliği ile mevcut teknik direktörümüzün sözleşmesi feshedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve nasıl bir yöntem seçileceğini bugünlerde sayın başkan sizlere sunmuş olacak” dedi.

Cengiz Özyalçın: Yeni teknik direktör bugünlerde belli olacak

15 Şubat 2017 12:42

TT Arena’da düzenlenen Efsane Aslanlar Belgeseli’nin tanıtım toplantısında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cengiz Özyalçın, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

'Sayın başkan sizlere sunmuş olacak'

Dün yönetim kurulu toplantısında Jan Olde Riekerink’in gönderilmesinin kararlaştırıldığını söyleyen Özyalçın, “Oy birliği ile mevcut teknik direktörümüzün sözleşmesi feshettik. Başkanımın dünkü basın toplantısını izlediniz. Dursun Özbek ile telefonda görüştüm. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve nasıl bir yöntem seçileceğini bugünlerde sayın başkan sizlere sunmuş olacak” şeklinde konuştu.

'Oy birliği ile karar verildi'

Jan Olde Riekerink’in yerine gelecek teknik direktör adaylarından olan Igor Tudor’un da kariyeri ile ilgili soru üzerine Özyalçın, "Herkes Galatasaray’ın performansından memnun değil. O zaman bir yerden başlamak lazım. Bu gereği düşünüldü. Yönetim kurulunda görüşüldü, sayın başkanın yaptığı oylama ile oy birliği ile karar verildi" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort

Etiketler: Cengiz Özyalçın, galatasaray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!