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Cengiz Ünder, İtalyan basınında

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'in transferi konusunda İtalyan takımı Roma'yla 13 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlaması, İtalyan spor medyasında geniş yer buldu.

Cengiz Ünder, İtalyan basınında

13 Temmuz 2017 09:42

Yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport, 19 yaşındaki futbolcuyu 'Türk Dybala' diye tanımlıyor. La Gazzetta dello Sport gazetesinde ise, Cengiz Ünder’i Roma'ya Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yolladığı belirtiliyor. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin ifadesini kullanan gazete, 'Standartların üzerinde bir yeteneğe sahip olmak için tabağın üstüne 13 milyon Euro koydular' ifadelerini kullandı. Cengiz'in yarın Roma'da resmi imzayı attıktan sonra çalışmalara başlayacağı da konuşulanlar arasında. 

Etiketler: Cengiz Ünder, İtalyan basını, Roma


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