Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Son dönemdeki performansıyla gündemden düşmeyen Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder’in hayatı futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Cengiz kaç yaşında, hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler…

Fatih Terim'den Cengiz Ünder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma’da her geçen gün performansı yükselen Cengiz Ünder için, "Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var" dedi. Terim, Hakan Çalhanoğlu’nun ise çok tehlikeli bir orta saha olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya spor gazetelerinden Corriere Dello Sport’a Serie A’da pazar gün oynanacak Roma - Milan maçı ve bu takımlardaki milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu. Haberde Fatih Terim için iz bırakan bir teknik adam ifadesi kullanıldı.

ROMA’NIN MİLLİ YILDIZI CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

14 Temmuz 1997'de Balıkesir Sındırgı'da dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007'de Bucaspor futbol akademisine girdi. Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'ın o dönem Bucaspor ile yollarını ayırmasıyla Cengiz de Altınordu'nun yolunu tuttu. 2014'te profesyonel olan genç yıldız adayı, 1. Lig'de geçirdği iki başarılı sezonun ardından bu sezon başında Süper Lig'e, Başakşehir'e imza attı.

Cengiz Ünder, 2016-2017 sezonuna damga vuran genç yıldızlardan biri oldu. Süper Lig'de 28 hafta sonunda Medipol Başakşehir, topladığı 57 puanla ikinci sırada yer alırken, Abdullah Avcı ve öğrencileri, Beşiktaş'la ligin en başarılı ekibi olarak dikkat çekiyor...

Turuncu-Lacivertli ekipte, sezon başında Altınordu'dan transfer edilen 19 yaşındaki Cengiz Ünder ise başarılı performansıyla, bu başarıda büyük pay sahiplerinden biri. 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığı İstanbul'un yolunu tutan genç futbolcu, ligdeki 27 karşılaşmada da forma giyerken 5 gol 5 asist kaydederek, takımının zirveden kopmamasında önemli rol oynadı.

Son olarak, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir'de genç futbolcu Cengiz Ünder, attığı klas golle hem Volkan'ı mağlup etti hem de adından söz ettirdi.

Abdullah Avcı'nın genelde sol kanatta şans verdiği genç yıldız, Süper Lig'de en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

Bucaspor

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.

Altınordu FK

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.

2014 - 2015 sezonu

İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. Bu maçta 2-0 galip geldiler ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldılar. E grubuna düştüler. E grubunda 4 puan toplayabildiler ve elendiler.

Cengiz, 2014/2015 sezonunda ligde ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı ve 62 dakika süre aldı. İlk golünü Denizlispor deplasmanının 13. dakikasında kaydetti. Altınordu, bu maçta Denizlispor'u 1-2 mağlup etti. İki hafta sonra Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldukları maçta 45 dakika süre almasına karşın 1 gol 1 asist ile oynadı. Bir sonraki hafta Boluspor'a 1-2 mağlup oldukları maçta 1 asist yaptı. Yirmi altıncı haftada oynanan Antalyaspor maçının 90+4. dakikasında attığı gol ile takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Yirmi dokuzuncu haftada attığı tek gol ile takımı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Cengiz bu sezonda toplam 26 maça çıktı, 1744 dakika süre aldı. 5 gol atıp 5 asist yaptı.

"Cengiz Ünder, üst düzey bir oyuncu olabilir"

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in yükselen performansı hakkında konuşan Terim, "O, İtalya’ya gelmeden önce de bizim ülkemizde de önemli maçlarda oynayan, kendini gösteren umut vadeden bir oyuncuydu, öyle de. İşine odaklanan, motivasyonu antrenmanlarda üst düzeyde olan sorumlu bir profesyonel. Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip" diye konuştu.

Cengiz Ünder’in golü Roma’ya yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, Shakhtar Donetsk’e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk, sahasında Roma’yı konuk etti. Devler Ligi’nde ilk kez bir maça çıkan Cengiz Ünder, 41. dakikada attığı golle İtalyan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda ev sahibi ekip, 52’de Facunda Fereyra ve 71’de Fred’in golleriyle öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Ukrayna ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

71. dakika sahada kalan Cengiz Ünder, bu maçta attığı golle birlikte son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırarak adından söz ettirmeye devam etti.