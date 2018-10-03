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Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor

Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor
Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor

Roma’da futbol yaşamına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, kulübü ile bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu hafta hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile alkış topladı. Sahada kaldığı süre boyunca skora da etki eden Ünder, dikkatleri üzerinde topluyor.

İtalya Ligi'nde son hafta forma giymeyen genç futbolcu, 6. haftada Frosinone'yi evlerinde 4-0 mağlup ederken karşılaşmayı 1 gol, 1 asist ile tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasındaki Viktoria Plzen maçında da rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Roma ile bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 müsabakaya çıkan Cengiz Ünder, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

Genç futbolcu, Serie A'de geri kalan 8 haftada 5 kez forma giydi. 4 kez ilk 11'de görev alan yıldız futbolcu, 363 dakikada sahada kaldı. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maça ilk 11'de başladı ve 167 dakika süre aldı.
Oğuzhan Ort
 

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