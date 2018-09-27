Cengiz Ünder parladı, Roma kazandı

Roma, Serie A'nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Frosinone karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Stephan El Shaarawy'nin rakip fileleri havalandırdı. İlk yarı bu sonuç ile bitti. İkinci yarıda Roma, Aleksandar Kolarov'un golü ile skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, puanını 8'e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.

Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.

