Cengiz Ünder'li Roma, Real Madrid'e direnemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Real Madrid, 45. dakikada ceza yayı üzerinden Isco'nun kullandığı serbest vuruşla 1-0 öne geçti. 58. dakikada Luka Modric'in pasında topla bulaşan Gareth Bale'ın şutuyla farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Mariano Diaz fileleri havalandırdı ve Real Madrid, 3 puanı 3 golle aldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, etkili bir performans sergilemesine rağmen bir türlü golle buluşamadı.

Öte yandan Juventus ise Cristiano Ronaldo'nun 29. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Valencia'yı 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Ajax: 3 - AEK Atina: 0

Benfica: 0 - Bayern Münih: 2

F Grubu

Shakhtar Donetsk: 2 - Hoffenheim: 2

Manchester City: 1 - Lyon: 2

G Grubu

Real Madrid: 3 - Roma: 0

Viktoria Plzen: 2 - CSKA Moskova: 2

H Grubu

Valencia: 0 - Juventus: 2

Young Boys: 0 - Manchester United : 3