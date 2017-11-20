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Cenk Ergün: 'Bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz'

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Hiç kimse merak etmesin yine şu anda bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz" dedi.

Cenk Ergün: Bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz

20 Kasım 2017 19:16

5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantı sonrası Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün açıklamalarda bulundu. Cenk Ergün, "Toplantıyı başkanımız benimle gerçekleştirdi. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları, takımımızın son haftalarda gösterdiği kötü performansının sebepleriyle ilgili benden ayrıntılı, kapsamlı bir rapor talep etti. Camiamızın, yönetimimizin, taraftarımızın beklentilerini bu mecralardan kendisine ulaşan sorularla ilgili bir çalışma yapmamızı talep etti. Teknik, taktik ve idari konularda sorumlu bütün arkadaşlarımızın da gerekli ölçüde uyarılmasını bizden istedi. Sonuçta biz ligin lideriyiz. Kendimize yakışmayacak bir mağlubiyetin sonrasında burada konuşuyoruz. Buraya geldiğimiz gibi buradan da sezon sonuna kadar gidebilecek güçte ve akılda olduğumuzu düşünüyoruz. Hiç kimse merak etmesin yine şu anda bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Belhanda’nın açıklamaları ile ilgili de konuşan Ergün, "Belhanda’nın açıklamalarının orijinalini dinledim. Açıklamanın tamamını dinlerseniz bahsettiği konu milli takım dönüşü ile ilgili. Bizim tarafımızdan yapılacak rapor başkanımızdan ve yönetimden beklenmektedir. Hem Igor Tudor hem de Ayhan Akman takımın başında antrenmandadır" dedi. 

Etiketler: Cenk Ergün

 

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