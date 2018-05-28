Cenk Ergün Bursaspor'da

Bursaspor'da Başkan Ali Ay, göreve yeniden seçilmesinin ardından çalışmalarına başladı. Takımın teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda sportif direktörlük görevi için ise Cenk Ergün ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Galatasaray'da şampiyon kadronun kurulmasında büyük emekleri olan Cenk Ergün'ün bundan sonra Bursaspor'un başarısı için mesai harcayacağı ifade edildi.

Cenk Ergün kimdir?

1974 Bursa doğumlu olan Cenk Ergün, ilkokulu Bursa’da okudu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamladı.

2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.’de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı. 2003-2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.’de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı. Son olarak sarı-kırmızılı takımda sportif direktörlük yapan Ergün, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.