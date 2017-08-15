Cenk Ergün: “Gelecek ve ayrılacak arkadaşlar olacak”

İştahlı futbolun çok önemli olduğunu belirterek söze başlayan Ergün, “Bu sezon taraftarlarımızı mutlu edecek olan bir takım için yola çıktık. Bugün de takımla birlikte coşacak bir hava oluştu. Gomis’in Belhanda’nın gol atması, Tolga’nın gol bulması çok önemliydi. Daha önce 34 final var dedik ve bugün kazandık. Hemen ayakların yere basması lazım. Haftaya Osmanlıspor maçı var. Ankara ve civarındaki taraftarlarımıza sesleniyorum. Onlar olmadan iştah olmuyor” dedi. Daha önce takımdaki eksikleri konuştuklarını söyleyen Ergün, “Çok büyük başarılar kazanmış bir takımın sonuydu ve kan değişimi gerekiyordu. Gelen arkadaşları da titizlikle, uğraşarak, takıma uyacak arkadaşlardan seçtik. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Golü atarken de, oynarken de takım mantığını gördük. Taraftar da bunu istiyor. Hep söylüyorum ayaklarımız yere basacak diye. Şu anda liderlik koltuğuna oturduk ve inşallah da inmeyiz” diye konuştu.

“Feghouli’nin ufak bir sakatlığı var”

Transfer konusunda birçok ismin olduğunu söyleyen Ergün, “Söylenenler ve söylenmeyenler var. Bütçemiz dahilinde katkıda bulunmak istiyoruz. Aramızdan ayrılacak olan arkadaşlar da var. Feghouli de aramıza katıldı. West Ham kampından ufak bir sakatlıkla döndü. Milli takım arasına kadar sahada olamayacak gibi görünüyor. Bugün oynayan, oynamayan herkese pozitif bakıyoruz. Burada en büyük destek taraftarımızdan olacaktır. Bizlere maddi manevi verecekleri destek çok önemli olacak” açıklamasını yaptı. Önemli olanın transfer şampiyonu olmak değil, normal şampiyon olmak olduğunu söyleyen Cenk Ergün, “Bizden daha fazla transfer yapan takımlar da var. Geçen senenin kadrosundan neredeyse bir 11 gitti. Umuyorum maçı izledikten sonra taraftarların Tudor hakkındaki düşüncesi değişmiştir. Kendisinin bu takımın kurulmasında önemli etkisi var. Biz kendisine güveniyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Sahadaki Galatasaray’ın hocasıdır ve futbolcular da yine Galatasaray’ın futbolcusudur. Biz yanlış yaparsak tabii ki protesto edeceklerdir ama ben sadece biraz daha sabırlı olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sinan için devam eden teklif yok”

Sinan Gümüş’ün gitmek istediğini yönetime belirtmesi dışında bu oyuncuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını sözlerine ekleyen Ergün, “Şu anda ona talip olan kulüplerle ilgili bir gelişme de yok. Şu anda devam eden bir teklif yok. Feghouli çok önemli bir transferdi. Hepsinin perde arkasını transferler bittikten sonra konuşuruz. Sağlık ekibimiz onu iyileştirmek için çaba gösterecektir. Kendisinin katılımıyla takımımız güç kazanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl