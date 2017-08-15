Diğer
Kategoriler

Cenk Ergün: “Gelecek ve ayrılacak arkadaşlar olacak”

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kayserispor maçının ardından konuştu. Ergün, transferin bitmediğini ve ilerleyen günlerde takıma katılacak ve takımdan ayrılacak olan isimlerin bulunduğunu söyledi.

Cenk Ergün: “Gelecek ve ayrılacak arkadaşlar olacak”

15 Ağustos 2017 07:41
Cenk Ergün: “Gelecek ve ayrılacak arkadaşlar olacak” - Tıkla İzle

İştahlı futbolun çok önemli olduğunu belirterek söze başlayan Ergün, “Bu sezon taraftarlarımızı mutlu edecek olan bir takım için yola çıktık. Bugün de takımla birlikte coşacak bir hava oluştu. Gomis’in Belhanda’nın gol atması, Tolga’nın gol bulması çok önemliydi. Daha önce 34 final var dedik ve bugün kazandık. Hemen ayakların yere basması lazım. Haftaya Osmanlıspor maçı var. Ankara ve civarındaki taraftarlarımıza sesleniyorum. Onlar olmadan iştah olmuyor” dedi. Daha önce takımdaki eksikleri konuştuklarını söyleyen Ergün, “Çok büyük başarılar kazanmış bir takımın sonuydu ve kan değişimi gerekiyordu. Gelen arkadaşları da titizlikle, uğraşarak, takıma uyacak arkadaşlardan seçtik. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Golü atarken de, oynarken de takım mantığını gördük. Taraftar da bunu istiyor. Hep söylüyorum ayaklarımız yere basacak diye. Şu anda liderlik koltuğuna oturduk ve inşallah da inmeyiz” diye konuştu.

“Feghouli’nin ufak bir sakatlığı var”

Transfer konusunda birçok ismin olduğunu söyleyen Ergün, “Söylenenler ve söylenmeyenler var. Bütçemiz dahilinde katkıda bulunmak istiyoruz. Aramızdan ayrılacak olan arkadaşlar da var. Feghouli de aramıza katıldı. West Ham kampından ufak bir sakatlıkla döndü. Milli takım arasına kadar sahada olamayacak gibi görünüyor. Bugün oynayan, oynamayan herkese pozitif bakıyoruz. Burada en büyük destek taraftarımızdan olacaktır. Bizlere maddi manevi verecekleri destek çok önemli olacak” açıklamasını yaptı. Önemli olanın transfer şampiyonu olmak değil, normal şampiyon olmak olduğunu söyleyen Cenk Ergün, “Bizden daha fazla transfer yapan takımlar da var. Geçen senenin kadrosundan neredeyse bir 11 gitti. Umuyorum maçı izledikten sonra taraftarların Tudor hakkındaki düşüncesi değişmiştir. Kendisinin bu takımın kurulmasında önemli etkisi var. Biz kendisine güveniyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Sahadaki Galatasaray’ın hocasıdır ve futbolcular da yine Galatasaray’ın futbolcusudur. Biz yanlış yaparsak tabii ki protesto edeceklerdir ama ben sadece biraz daha sabırlı olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sinan için devam eden teklif yok”

Sinan Gümüş’ün gitmek istediğini yönetime belirtmesi dışında bu oyuncuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını sözlerine ekleyen Ergün, “Şu anda ona talip olan kulüplerle ilgili bir gelişme de yok. Şu anda devam eden bir teklif yok. Feghouli çok önemli bir transferdi. Hepsinin perde arkasını transferler bittikten sonra konuşuruz. Sağlık ekibimiz onu iyileştirmek için çaba gösterecektir. Kendisinin katılımıyla takımımız güç kazanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç