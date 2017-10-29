Cenk Ergün: 'Şampiyon olacağız bu kadar net'

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, “İzleyenlerin bizi görmeye alıştığı futbolu sergilemedik. İstatistikler ortada. Ama biz bunlar dersimizi alacağız. Biz kötü oynadık iyi oynamadık bundan ders çıkartacak teknik heyet ve oyuncular ama dediğim gibi hakemin böyle kötü yönetme lüksü olamaz. Onların bizden çok daha fazla ders alması lazım. 30 dakikada 3 tane sarı kart oyunun kontrolü koptu. Oynayamıyorsun ki oyunu. Kötü oynamamıza rağmen gol attık. Kartlar adaletli dağıtılsın ona göre bakalım. Şimdi ben bu oyunu nasıl değerlendiriyim. Önümüzdeki haftalara da taşıyoruz bunu. Kimi koruyoruz ki ülke futbolunu mu? Biz şampiyon olacağız bu kadar net. Yapılan hatalar ortada onlar da bunu düzeltecekler” ifadelerini kullandı.