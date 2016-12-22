Beşiktaş'la yollarını ayıran ve Galatasaray'a transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldı. Muslera'ya alternatif olarak kadroya dahil edilen ve geride kalan 1,5 sezonda sadece 1 lig maçında forma giyen Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 9 kez Galatasaray formasını terletti. 28 yaşındaki kaleci, bugüne kadar 10 kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarken, hiçbir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayamadı.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında forma giymeye başlayan tecrübeli kaleci, iç sahada oynanan Akhisar Belediyespor mücadelesiyle Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 2-1 kazanırken, Cenk Gönen ilk golünü LuaLua'dan yedi. Gönen, grupta oynanan diğer 5 maçın 4'ünde forma giyerken, bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de de geçen yıl yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Muslera'nın sakatlık yaşaması nedeniyle, dönemin teknik sorumlusu Orhan Atik tarafından Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesinde 3 gol gördü. Cenk, bu mücadelenin ardından 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla bir daha sahaya çıkmayan Cenk Gönen, bu sezon da Türkiye Kupası maçlarında forma giymeye başladı.

Galatasaray hiç kaybetmedi

Cenk Gönen, geçtiğimiz sezon 5 Türkiye Kupası, 1 de lig maçında forma giyerken, Galatasaray bu karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip kupadaki 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, ligde oynanan Başakşehir mücadelesi de 3-3 sona erdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta sahaya çıkan tecrübeli eldiven, ön elemede oynanan Dersimspor maçının yanı sıra, grup karşılaşmalarında Elazığspor, 24 Erzincanspor ve Tuzlaspor maçlarında da kalesinde gol gördü. Galatasaray bu 4 mücadelede de 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Galatasaray'da toplam 10 maça çıkan Cenk Gönen, kalesinde toplam 12 gol gördü.