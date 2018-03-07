Cenk Tosun: 'Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Takımda hücum hattında çok önemli oyuncuların olduğunu belirten Tosun, “Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Oumar Niasse, Dominic Calvert Lewin ve Yannick Bolasie ile oynamak çok önemli ve harika. Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacaktır. Dubai kampı benim için iyi oldu, takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Antrenörler benim oyunumu geliştireceğini düşünüyorum. Teknik direktör, antrenörler ve takım arkadaşlarım bana destek oluyor” diye konuştu.

“Brighton maçına odaklanmalıyız”

Bu hafta ligde mağlup oldukları Burnley maçını geride bırakmaları gerektiğini söyleyen başarılı futbolcu, “Artık Brighton maçına odaklanmalıyız. Goodison Park'ta seyircimizin önünde oynayacağız. Zor bir maç olacak ama iyi performans sergileyerek, umuyorum üç puanı alacağız” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort

