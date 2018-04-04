Cenk Tosun: 'Brighton'a attığım iki golü asla unutmayacağım'

Cenk Tosun, GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olmadığını belirterek, "İyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Bu sadece harika bir futbolcu olmak için değildi. İyi bir insan olmak da buna dahil. Yetenek, çaba ve özverinin yanı sıra ailenin desteği de önemli. Beşiktaş'taki arkadaşlarımın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim İngiltere'de yapmam gereken çok şey var" diye konuştu.

"Artık adaptasyon sürecini atlattım"

Everton'da şimdiye kadar geçirdiği zamanı da değerlendiren Cenk, "Tottenham'a karşı oynadığım ilk maçın öncesinde doğru düzgün antrenman yapamadım. Bu benim performansımı etkiledi. Ancak sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparlandım. Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansım artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla önemli işler yapacağım" şeklinde konuştu.

"Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir"

Cenk Tosun, Alman Milli Takımı yerine Türkiye'yi seçmesiyle ilgili olarak, "Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu" açıklamasını yaptı.

"23 numarayı istemem hoş olmazdı"

Beşiktaş'ta 23 numara giyerken Everton'da 14 numarayı tercih etmesiyle ilgili olarak ise Cenk, "Seamus Coleman, Everton'da 8 yıldız 23 numaralı formayı giyiyor ve bu yüzden 23 numarayı aklımdan çıkardım. Seamus Coleman'ı gerçekten çok seviyorum, ona 23 numarayı verip vermeyeceğini sormadım bile, bunu sormam hiç hoş olmazdı. Daha sonra dikkatimi 14 numara çekti. Thierry Henry gibi bazı büyük yıldızlar bu numarayla oynadı, ben de 14'ü seçmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Everton'da aile ortamı var"

Everton'da bir aile ortamı olduğunu ifade eden Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta da saha dışında sürekli takım arkadaşlarımla birlikte zaman geçirirdim. Everton'da çok iyi karşılandım, herkesle iyi geçiniyorum ve onlardan biri gibi hissediyorum. Takımda deneyimli ve ünlü oyuncular da olsa, kimse kibirli değil. Taraftarların da bana çok büyük desteği oldu" dedi.

"Brighton'a attığım iki golü asla unutmayacağım"

Futbolda fiziksel güç arttırılırsa form yakalanacağını vurgulayan Cenk, "Teknik direktörümüz, birkaç maç beni korumak için yedek bıraktı. Sonrasında taraftarın önünde yeniden 11'e girdim. Ve attığım gollerle, getirdiğim puanlarla gurur duydum. Goodison Park'ta Brighton'a attığım iki golü asla unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu" diye konuştu.

Takım arkadaşlarının gözüyle Cenk Tosun

Everton'ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun'la ilgili olarak "Gülümsemekten hoşlanıyor ve oldukça iyi kalpli" dedi.

Everton'ın kaptanı Phil Jagielka, Cenk Tosun'la ilgili görüşlerini paylaşırken, "Herhangi bir şakadan kaçmadı, doğrudan içine atladı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve bu da ona burada yardım etti. Geldi ve takımın delikanlılarından oldu" şeklinde konuştu.

Allardyce: "Doğru zamanda doğru yerde oynuyor"

Teknik Direktör Sam Allardyce ise, "Her zaman saygılı oldu. Oynama tutkusu daha da arttı. Her türlü bitiriciliğe sahip. Doğru zamanda doğru yerde olma gibi bir ustalığa da sahip" ifadelerini kullanarak öğrencisinden övgüyle bahsetti.