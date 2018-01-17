Cenk Tosun: 'Burada kalıcı olup, Türk oyuncuların önünü açmak istiyorum'

Everton formasıyla ilk Tottenham karşısında forma giyen Cenk Tosun, İngiltere'de basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak isminin doğru telaffuzu hakkında bilgi veren Cenk Tosun, Everton'ı neden tercih ettiği yönünde sorulan bir soruya, "Everton gerçekten çok köklü bir kulüp. Hocamızın da çok büyük etkeni oldu bu transferde, kulüp de beni çok istedi. İngiltere’de oynamak benim de hayalimdi. Dediğim gibi hoca çok büyük etkendi” ifadelerini kullandı.

"Videoyu gördüm, mutlu oldum"

Milli golcü, eski takımı Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" kampanyası için yayınladığı videoda yer almasıyla ilgili olarak, "Ben de 2-3 gün önce gördüm o videoyu. O videoyu birkaç hafta önce çekmiştik, daha transfer olmadan. Beşiktaş’taki başkanımız beni çok sevdiği için tuttu o videoda. Ben de gördüm, mutlu oldum” diye konuştu.

"İngiltere'de oynamak hayalimdi"

Beşiktaş’ı bırakmanın zor bir karar olduğunu söyleyen Tosun, “Çünkü ben orada 3,5 yıl harcadım. 3 senede iki tane şampiyonluk gördüm. Çok güzel arkadaşlar edindim. Hocamızla çok iyi anlaşıyordum, babam gibiydi. Dediğim gibi İngiltere’de oynamak hayalimdi. Everton gibi bir kulübe imza attığım için de çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

"Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum"

İngiltere’deki hedefleriyle ilgili bir soruya ise golcü oyuncu, “Takımımı en güzel yerlere taşımak ve atabildiğim kadar gol atmak. Bu sene biraz zor gibi gözüküyor ama gelecek senelerde ben de kupalar kazanmak istiyorum Everton’dı. Yukarılara oynamak istiyorum” sözlerini sarf etti.

"Bir İngiliz kulübü daha beni istiyordu"

Kendisine İngiltere'den başka kulüpten teklif gelip gelmediğiyle ilgili bir soruya ise yıldız oyuncu, "Yazın kulübümün görüştüğü bir İngiliz kulübü daha vardı. İsmi çok önemli değil ama en başta orada görüşmüştük. Ciddi düşündüğüm ilk kulüp Everton’dı o da oldu Allah’a şükür” cevabını verdi.

"Temposu yüksek bir lig"

26 yaşındaki golcü Premier Lig'le ilgili olarak, şunları söyledi: "Burada çok daha hızlı bir futbol oynanıyor. Temposu yüksek bir lig. Ancak ben de oyunu o hızda oynuyorum. İlk maçımda daha iyi bir sonuç almak isterdim. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçta kendi sahamızda çok daha iyi oynayacağız."

'Walcott ile iyi anlaşırım'

Walcoot’un Everton’a transfer olacağı yönünde bir soruyu da cevaplayan Tosun, "Theo Walcott harika bir oyuncu, bunu kanıtladı. Hızlı, iyi ortalar yapıyor. Bizim için büyük bir transfer olur. Onunla iyi anlaşırım" dedi.

Takımdaki herkesin kendisini sıcak karşıladığını belirten Tosun, “İsim verecek olursak, Rooney olsun, Sigursson olsun, Jagielka çok yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

"Rol model olmak istiyorum"

Cenk Tosun, karakterinin İngiltere'ye çok uygun olduğunu da vurgulayarak, "Ayrıca örnek olarak Emre ve Tugay gibi buraya gelmiş ve başarılı olmuş Türk oyuncular var önümde. Ben de onlar gibi başarılı olmak istiyorum. Türkiye'deki genç oyuncular için bir rol model olmak ve onlar için burada bir kapı açmak istiyorum. Premier Lig'de oynayan tek Türk olduğumu bilmek de onur verici" diye konuştu.

Türkiye’den en pahalı oyuncu olarak Avrupa gitmesinin üzerinde bir baskı kurmadığını belirten Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aksine gurur duyuyorum. Burada kalıp, Türk futbolcuların önünü açmak istiyorum.”

Savaş Alpaltun

