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Cenk Tosun Everton'da iddiası

Beşiktaş'ın, Cenk Tosun'un transferi için Everton ile 27 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı iddia edildi.

Cenk Tosun Evertonda iddiası

04 Ocak 2018 12:46

Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Cenk Tosun'un, 27 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman, transferdeki son pürüzleri görüşmek üzere İngiltere'ye gitmişti. Taraflar arasında yapılan görüşmede 27 milyon Euro'ya anlaşma sağlandığı belirtildi. Transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Rekor kırdı

Cenk Tosun bu transferle Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı. Bu unvan daha önce M.Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder'de bulunuyordu.
Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı forma ile ligde çıktığı 16 maçta 8 gole imza attı. 26 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 golü bulunuyor.

 

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