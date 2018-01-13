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Cenk Tosun, Everton’daki ilk maçında göz doldurdu

Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun çıktığı ilk maçında göz doldurdu. Cenk, Tottenham karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı.

Cenk Tosun, Evertondaki ilk maçında göz doldurdu

13 Ocak 2018 22:33

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Cenk Tosun yeni takımındaki ilk maçına çıktı. Gösterdiği performansla göz dolduran Tosun, taraftardan alkış aldı.
Tosun, mücadelede oynadığı atik oyun pas yüzdesi ile dikkatleri çekti. Karşılaşmanın 23. dakikasında ise köşe vuruşundan gelen topu Cenk Tosun kafa ile altıpas içine indirdi ve Rooney’in kafa vuruşunda top ağalara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmadan iyi bir performans ortaya koyan Cenk, 62. dakikada yerini Dominic Calvert-Lewin’e bıraktı.
Mücadelde Tottenham’ın 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

ÖZET İZLE: Tottenham 4-0 Everton Maçı Özeti ve Golleri İzle|Tottenham Everton kaç kaç bitti? Tottenham Everton'u farklı mağlup etti

 

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