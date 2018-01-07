Cenk Tosun İngiltere’ye gitti

Önceki gün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun, sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmişti. Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere’ye Londra’ya gitti.

Yıldız golcü, Atatürk Havalimanı’nda yoğun ilgiyle karşılaştı. Cenk Tosun’u karşılarında gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Londra’ya hareket etti.

(Ferhat Yasak/İHA)