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Cenk Tosun, İstanbul'a geldi

İngiltere Premier Lig takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bugün İstanbul'a geldi.

Cenk Tosun, İstanbula geldi
Cenk Tosun, İstanbul'a geldi - Foto Galeri

06 Ocak 2018 19:50

Dün Everton ile anlaşmaya varan Cenk Tosun bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tosun, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Everton'a transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Diğer yandan da Beşiktaş'tan ayrıldığım için üzgünüm. Ama Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Everton da büyük bir kulüp. İngiltere'de ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğim. Everton, tarihi ve taraftarları çok iyi bir takım. Beşiktaş'a yakın bir kulüp. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Ben de onlara karşı yeteneklerimi sergilemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

22 milyon Euro'ya transfer olan Cenk, "Türkiye'den Avrupa'ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil. Bu rakamlar beni de çok gururlandırdı. Umarım bu transfer, genç arkadaşlara da ilham olur. Tottneham'a karşı ben daha önce oynamıştım. Beşiktaş ile oynamıştık. 1-0 yenmiştik, golü de ben atmıştım hatta. Tabii çok uzun zaman önceydi bu. Bir aksilik sakatlık olmazsa ilk maçımı Wembley'de oynayacağım" şeklinde konuştu.
Cenk Tosun, açıklamalarının ardından kendisin bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı. 

 

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