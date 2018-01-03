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Cenk Tosun kamp kafilesinde yok

Beşiktaş'tan Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın devre arası kamp kafilesinde yer almadı.

Cenk Tosun kamp kafilesinde yok

03 Ocak 2018 15:24

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafilede rekor ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yer almaması dikkat çekti. Kafile Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Siyah-beyazlılar buradan kara yoluyla kampın yapılacağı otele geçti. Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.
Beşiktaş'ın kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise şöyle:

9 Ocak Salı
18.00 Beşiktaş - Ado Den Haag

12 Ocak Cuma
17.00 Beşiktaş - Skenderbeu

 

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