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Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde galip

Everton, Premier Lig’de bu hafta Goodison Park’ta karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, müsabakada süre almadı.

Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde galip

10 Şubat 2018 20:28

Milli futbolcu Cenk Tosun’un takımı Everton, Premier Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk’i oyuna dahil etmedi. Everton’a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı. Bu maçla birlikte Everton puanını 34’e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

Oğuzhan Ort
 

 

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