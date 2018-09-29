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Cenk Tosun siftah yaptı

Cenk Tosun siftah yaptı
Cenk Tosun siftah yaptı

Milli oyuncu Cenk Tosun, takımı Everton'ın Fulham'ı 3-0 yendiği maçta bu sezon ilk golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Everton, Goodison Park'ta Fulham'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi ekip ikinci yarıda baskısını artırdı. Everton 56. dakikada Sigurdsson ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 55. dakikada Calvert-Lewin'in yerine oyuna giren Cenk Tosun, 66. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. 89. dakikada Sigurdsson bir kez daha ağları sarstı ve Everton sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Fulham ağlarını sarsan Cenk Tosun, bu sezon ilk golünü atmış oldu.
Bu sonuçla Everton puanını 9'a çıkarırken, Fulham ise 5 puanda kaldı.
Turgay Kılıç
 

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